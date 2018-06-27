Uyuşturucu satıcısını şüpheli hareketleri yakalattı

Erzurum'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri T.Ş'yi durdurdu.
Kimlik bilgileri sorulan T.Ş'nin, tedirgin davranışlar sergilediğini gören ekipler, zanlıyı terminal içerisindeki polis noktasına götürdü.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada, el çantası içerisindeki şeffaf poşetlerde 1 kilo 190 uyuşturucu madde ve 985 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.Ş'nin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirerek Erzurum'da piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.
T.Ş'nin, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum