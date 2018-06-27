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Uyuşturucu satıcısını şüpheli hareketleri yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

Erzurum'da 1 kilo 190 gram uyuşturucu ve 985 hap ile yakalanan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirdiği tespit edildi

Erzurum'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri T.Ş'yi durdurdu.

Kimlik bilgileri sorulan T.Ş'nin, tedirgin davranışlar sergilediğini gören ekipler, zanlıyı terminal içerisindeki polis noktasına götürdü.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada, el çantası içerisindeki şeffaf poşetlerde 1 kilo 190 uyuşturucu madde ve 985 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.Ş'nin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirerek Erzurum'da piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

T.Ş'nin, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı uyuşturucu

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