UYUŞTURUCU SATICISININ İBRETLİK SONU 

-İçtiği maddenin etkisiyle kriz geçiren uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genci, yoldan geçen çocuklar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

-O anlar kameraya yansırken 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de " torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genç, sokak ortasında madde krizine girdi. Yoldan geçen küçük yaştaki çocuklar, kalp masajı yaparak krize giren genci hayata döndürmeye çalıştı. 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet kayıtlarında, " torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılığından çok sayıda suç kaydı olan 22 yaşındaki E. K. sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken genç, yere düşerek madde krizine girdi.

ÇOCUKLAR KALP MASAJI YAPTI

Bu sırada yoldan geçen 10 -12 yaşlarındaki bir çocuk yerde hareketsiz yatan E.K.'yi gördü. Büyük korku yaşayan küçük çocuk, çevredeki arkadaşlarına haber verdi. Yine yaşları10 ila 14 yaşlarında değişen çocuk grubu, yerde yatan gence kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri madde kullanan E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.