Uyuşturucu suçluları da aranan teröristler gibi renk kategorilerine ayrılacak

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, uyuşturucu suçlularının da aranan teröristler uygulamasında olduğu renk kategorilerine ayrılacağını belirterek, "Ülkede ve uluslararası bağlantılı olarak uyuşturucu ticaretini organizasyon düzeyinde gerçekleştirmeye çalışan bizim tespit ettiğimiz 30'un üzerinde aile var. Bunları sürekli takip ediyoruz. Bunların renklendirmeleri de stabil değil. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler sabit kalmıyor." dedi.

Seydioğulları, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk polisinin uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Seydioğulları, sentetik uyuşturucu tehdidine dikkati çekti.

Her uyuşturucunun zehir olduğunu ifade eden Seydioğulları, sentetik uyuşturucuların bir kere kullanılması durumunda dahi ölümle sonuçlanma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Bitkisel ürünlere emdirilerek elde edilen bonzainin bitkisel değil, tamamen sentetik bir uyuşturucu olduğu uyarısında bulunan Seydioğulları, "Türkiye'de 2016'da uyuşturucudan kaynaklı ölümlerin yarıya yakını sentetik uyuşturucu sebebiyle gerçekleşti. Azımsanamayacak miktarda da çoklu madde kullanımından ölümler gerçekleşiyor." dedi.