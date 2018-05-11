Uyuşturucu şüphelisi çuvalların arasında saklanırken yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, evindeki odun çuvallarının arasında saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat'ta Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan ve ikametgahında 308 gram sentetik uyuşturucu bulunan Ercüment S'nin tutuklanmasının ardından çalışmalarını sürdürdü.
Ercüment S. ile uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Kadir S'nin evinde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kadir S'yi evin müştemilatındaki odun çuvallarının arasında saklanırken yakaladı.
Zanlının yakalanma anı, polis kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde zanlının yerinin tespit edilmesi ve saklandığı çuvalların arasından çıkması yer alıyor.
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