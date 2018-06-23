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Uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

Uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini görerek kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Çevrede arama yapan ekipler, bir taşın altına gizlenmiş halde 3 paket esrar buldu.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu

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