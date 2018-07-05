Uyuşturucu tacirlerini komşu ihbarı yakalattı

AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN - Başkentte, komşusunun uyuşturucu madde sattığından şüphelenerek "155 polis imdat hattı"nı arayan bir kişinin ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram eroine el koyuldu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde bir rezidansta oturan bir kişi, komşularının uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenerek 155 polis imdat hattına ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren polis ekiplerince belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, N.A. ile İran uyruklu M.A.N. satış için eroin poşetledikleri sırada suçüstü yakalandı.
Yapılan aramalarda, toplam 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum