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Uyuşturucu taşıdığı araçla kaçarken kaza yapıp yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Mersin'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 69 kilogram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 69 kilogram esrar taşıdığı araçla polisten kaçarken kaza yapınca yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille kente esrar getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nden D-400 karayoluna çıkarken durdurmak istediği aracın sürücüsü, uyarılara rağmen kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sırasında zanlının kullandığı araç su kanalına devrildi. Bu kez araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada 2 çuval içerisinde 69 kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Mersin uyuşturucu

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