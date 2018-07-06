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Uyuşturucu taşıyan anneyle kızına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

Malatya'da yolcu otobüsünde 8 kilo 500 gram toz esrarla yakalanan anne ve kızı tutuklandı

Malatya'da bir yolcu otobüsünde üzerlerinde saklı 8 kilo 500 gram toz esrarla yakalanan 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti.

Kale ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen ve kimlik kontrolünde yaralama suçundan arama kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst aramasında beline sarılı 6 kilogram toz esrar bulundu.

Kadının annesinin de otobüste olduğunu belirleyen ekipler, zanlının üst aramasında ise aynı yöntemle saklanmış 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuları İstanbul'a götürdükleri belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Malatya uyuşturucu

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