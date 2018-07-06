Uyuşturucu taşıyan anneyle kızına tutuklama

Malatya'da bir yolcu otobüsünde üzerlerinde saklı 8 kilo 500 gram toz esrarla yakalanan 2 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti.
Kale ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen ve kimlik kontrolünde yaralama suçundan arama kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst aramasında beline sarılı 6 kilogram toz esrar bulundu.
Kadının annesinin de otobüste olduğunu belirleyen ekipler, zanlının üst aramasında ise aynı yöntemle saklanmış 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuları İstanbul'a götürdükleri belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı
Günlerdir kurtarılmayı bekliyorlardı! İlk acı haber geldi!
Çok önemli iddia! 'Savaşı Beşar Esad kazandı!
Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi
TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı
Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa
Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum