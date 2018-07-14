HABER

Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Sincan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 kişi yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı Mahallesi'nde dün yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satıcıları Abdülkadir T, Haydar M. ve Gülbahar M. ile alıcılar Osman T. ve Mustafa A. yakalandı.

Satıcılar tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, 6 parça kağıda sarılı halde kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılardan Gülbahar M'nin evinde yapılan aramada ise 3 gram daha esrar bulundu.

Haklarında kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!
İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldıİznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pınarbaşı mahallesi sincan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele

En Çok Okunan Haberler

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.