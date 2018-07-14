Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı Mahallesi'nde dün yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satıcıları Abdülkadir T, Haydar M. ve Gülbahar M. ile alıcılar Osman T. ve Mustafa A. yakalandı.

Satıcılar tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, 6 parça kağıda sarılı halde kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılardan Gülbahar M'nin evinde yapılan aramada ise 3 gram daha esrar bulundu.

Haklarında kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

