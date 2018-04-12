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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu kapsamında uyuşturucu ticaretini yaptığı iddia edilen ve sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri dün sabah saatlerinde "Bahar Temizliği 2" operasyonunda il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.N.

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu kapsamında uyuşturucu ticaretini yaptığı iddia edilen ve sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri dün sabah saatlerinde "Bahar Temizliği 2" operasyonunda il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 1 adet silah, 15 adet mermi ve yaklaşık 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.N. , C.O. ve Ç.A. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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