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Uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 52 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 52 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan sanık, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tansu Adal ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, delillerin değerlendirilmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın son savunmasını aldı.

Sanık Adal, İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek üzere bindiği otobüsün Kırşehir'de mola verdiğini, dikkatsizlik sonucu otobüsü kaçırdığını belirterek, araçtaki pakette bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Sanık, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sentetik kannabinoid maddesinini de göz önünde bulundurarak Adal'a üst sınırdan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci gözetilerek adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Sanıkla ilgili hazırlanan iddianamede, Tansu Abak'ın İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünün Kırşehir'de mola verdiği, sanığın dinlenme tesisinin tuvaletinde uyuşturucu madde alması nedeniyle otobüsü kaçırdığı, muavinin bagajdaki paketten gelen kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdiği ifade edildi. İddianamede, sanığa ait olduğu ileri sürülen pakette 52 gram sentetik kannabinoid maddesi bulunduğu kaydedildi.

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