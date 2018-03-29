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Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

GENÇLİK  ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük ilde gerçekleştirilecek çalışma için 27-28 Mart tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara'da toplayarak çalışmanın detaylarını masaya yatırdı.

Cansel KİRAZ/ İSTANBUL,(DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük ilde gerçekleştirilecek çalışma için 27-28 Mart tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara'da toplayarak çalışmanın detaylarını masaya yatırdı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yüksek riskli 18 büyük şehiri mercek altına aldı. Bakanlığın belirlediği yüksek riskli iller şu şekilde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa ve Van.

"2017 TÜRKİYE UYUŞTURUCU RAPORU"NDA ÇARPICI RAKAMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın yayımladığı ‘2017 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre ise Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 81 bin 222 uyuşturucu olayı meydana geldi. Bu olaylarda 100 bin şüpheli yakalandı. Rapora göre uyuşturucu olaylarında 5.585 kg eroin maddesi, 845 kilo kokain, 146 ton esrar, 3 milyon 783 bin 737 adet ecstasy, 12 milyon 918 bin 309 adet captagon, 251 kilogram metamfetamin ile 626 kg sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAĞIMLILIKLA ÜLKE GENELİNDE MÜCADELE EDİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme ile konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ankara’da iki gün süren toplantıda bağımlılık ile mücadelede sporun, farkındalık eğitimlerinin, gençlik merkezlerindeki sanatsal, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin aktif rol almasının amaçlanarak bu mücadelenin öncelikle 18 il başta olmak üzere ülke genelinde hayata geçirilmesi hedeflendi. Toplantıda, belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan program ve projelerle ilişkin bir takvim de hazırlandı.

GENÇLER SPORA YÖNELTİLECEK

Sporun gençleri bir arada tutma, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli bir çalışma yürütecek. ​

2017 UYUŞTURUCU RAPORUNDAN "5,5 TON EROİN,146 TON ESRAR, 13 MİLYON KAPTAGON"

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın “2017 Türkiye Uyuşturucu Raporu” raporunda yer alan rakamlarda yılda ortalama 22 bin kişinin tedavi için Alo 191 hattını aradığı da belirtiliyor.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), ”Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı Protokolüne bağlı olarak hazırlanıyor ve hizmete sunuyor. 2016-2017 öğretim yılı sonu itibari ile ulaşılan öğrenci sayısı 9 milyon 205 bin 302, veli sayısı ise 2 milyon 070 bin 427, öğretmen sayısı ise 612 bin 654. 2015

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