Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın yayımladığı ‘2017 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre ise Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 81 bin 222 uyuşturucu olayı meydana geldi. Bu olaylarda 100 bin şüpheli yakalandı. Rapora göre uyuşturucu olaylarında 5.585 kg eroin maddesi, 845 kilo kokain, 146 ton esrar, 3 milyon 783 bin 737 adet ecstasy, 12 milyon 918 bin 309 adet captagon, 251 kilogram metamfetamin ile 626 kg sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cansel KİRAZ/ İSTANBUL,(DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük ilde gerçekleştirilecek çalışma için 27-28 Mart tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara'da toplayarak çalışmanın detaylarını masaya yatırdı.

BAĞIMLILIKLA ÜLKE GENELİNDE MÜCADELE EDİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme ile konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ankara’da iki gün süren toplantıda bağımlılık ile mücadelede sporun, farkındalık eğitimlerinin, gençlik merkezlerindeki sanatsal, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin aktif rol almasının amaçlanarak bu mücadelenin öncelikle 18 il başta olmak üzere ülke genelinde hayata geçirilmesi hedeflendi. Toplantıda, belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan program ve projelerle ilişkin bir takvim de hazırlandı.

GENÇLER SPORA YÖNELTİLECEK

Sporun gençleri bir arada tutma, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli bir çalışma yürütecek. ​