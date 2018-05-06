Uyuşturucudan son 4 ayda 7 bin 473 şüpheliye tutuklama

SERTAÇ BULUR - ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenlik güçlerince, bu yılın 4 aylık döneminde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 bin 801 şüpheliden 7 bin 473'ü tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda ocak-nisan döneminde düzenlenen 48 bin 21 operasyonda gözaltına alınan 66 bin 801 şüpheliden 7 bin 473'ü cezaevine konuldu.
Aramalarda 26 ton 935 kilo 808 gram esrar, 6 ton 533 kilo 681 gram eroin, 4 ton 590 kilo 341 gram "skunk", 426 kilo 461 gram bonzai, 236 kilo 670 gram metamfetamin, 1 milyon 453 629 ecstasy hap ve 1 milyon 29 bin 351 sentetik ecza ele geçirildi.
Geçen yılın aynı döneminde ise düzenlenen 34 bin 842 operasyonda yakalanan 51 bin 294 zanlıdan 7 bin 294'ü tutuklanmıştı.
Operasyonlarda 74 ton 549 kilo 621 gram esrar, 2 ton 868 kilo 608 gram eroin, 86 kilo 986 gram "skunk", 187 kilo 718 gram bonzai, 201 kilo 300 gram sentetik ecza, 682 bin 853 ecstasy hap ve 343 bin 988 sentetik ecza ele geçirilmişti.
2016'nın aynı döneminde düzenlenen 29 bin 971 operasyonda da gözaltına alınan 43 bin 99 şüpheliden 2 bin 688'inin tutuklandığı bilgisi kayıtlara geçmişti.
Operasyonlar kapsamında 18 ton 478 kilo 787 gram esrar, 2 ton 611 kilo 981 gram eroin, 8 kilo 617 gram "skunk", 72 kilo 797 gram bonzai, 64 kilo 650 gram metamfetamin, 665 bin 305 ecstasy hap ve 15 bin 611 sentetik ecza ele geçirilmişti.
Geçen yıl ve 2016'nın ocak-nisan verilerine göre, bu yılın aynı döneminde operasyon, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen bazı uyuşturucu miktarlarındaki artış dikkati çekti.
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