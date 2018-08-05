HABER

Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Emniyet ve jandarma birimlerince, bu yılın 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde yaklaşık 10 ton eroin ele geçirildi - Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 117 bin 267 kişiden 13 bin 773'ü tutuklandı

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bu yılın 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 83 bin 160 operasyon sonucunda, yaklaşık 10 ton eroine el koyulurken, 13 bin 773 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, narkotik birimlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları ülke genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde, bu yılın 7 ayında 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32'lik artış oldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı.

Bu yılın 7 ayında ele geçirilen eroin miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı. Geçen yılki operasyonlarda 7 ton 158 kilogram eroin ele geçirilirken, bu yıl Temmuz itibarıyla 9 ton 884 kilogram eroine el koyuldu.

Ele geçirilen diğer uyuşturucu madde türlerinde de artış görüldü. Operasyonlarda, 2018'in 7'nci ayı itibarıyla 44 ton 585 kilogram esrar, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Rize'de dere yatağı üzerinde kurs binası ve kahvehaneRize'de dere yatağı üzerinde kurs binası ve kahvehane
Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor! Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı jandarma genel komutanlığı operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.