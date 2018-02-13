Uyuşturucuyla mücadele derneğinden Vali Bilmez’e ziyaret

Ardahan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Uğur Kaçar, dernek yöneticileriyle birlikte Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Uğur Kaçar, dernek çalışmaları hakkında Vali Bilmez’e bilgi verdi. Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çeken Başkan Kaçar, toplumda ciddi bir genç kitlenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu da vurguladı. Bu sayının her geçen gün artmasından endişelendiklerini dile getiren Kaçar, özellikle uyuşturucu bağımlısı gençlerin toplum tarafından dışlanmaması gerektiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin büyük bir kısmının aile içi ve sosyal sorunlar yüzünden bağımlı olduğunu aktaran, Kaçar, ’’Türkiye’de 3 milyonun üzerinde genç, uyuşturucu bağımlısı bulunuyor. Bu gençlerimize sadece devletin sahip çıkması yetmez. Toplum tarafından dışlanan gençler daha çok bu bataklığa batıyor. Bunun için toplumun bu gençlerimizi bağrına basmalı ve bu bataklıktan hep birlikte gençlerimizi çıkarmalıyız. Biz Ardahan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği olarak sürekli sahada olacağız.’’ dedi.

Vali Bilmez de ziyaretleri dolayısıyla Kaçar ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Vali Bilmez ziyarette uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, ’’Bizler ilk olarak yeni uyuşturucu kullanımına engel olacak çalışmalar yapmalı, sonraki aşamalarda tedavisi gerçekleşen kişilerin sosyal hayata uyumunu sağlamalıyız.’’ dedi. Gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için etkin bir propaganda sürecinin yapılması gerektiğini de ifade eden Vali Bilmez, bu konuda yapılacak konferans, izletilecek video gibi bilgilendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.