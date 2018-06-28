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"Uyuşturucuyla mücadele için İstanbul'da bin polis görevlendiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Hala vatandaşımız 'Bu işten (uyuşturucu) bizi kurtarın.' diyor. Sadece narkotik ve uyuşturucuyla mücadele için İstanbul'da bin polis görevlendiriyoruz. Tek işleri o olacak"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele konusunda bin polisin görevlendirildiğini söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Soylu, HDP'nin barajı CHP sayesinde aştığını söyledi.

HDP'nin bugün barajı aşabilme ihtimali olmadığını belirten Soylu, ''Bu çok net görülmüştür. Bu ancak CHP'de birtakım kuzu kuruların ortaya koymuş olduğu senaryo ve oyundur. Bu kirli oyunun faturasını Kılıçdaroğlu'na kesmekle CHP bu günahtan kurtulamaz. Bu kadar açık ve net.'' diye konuştu.

Soylu, seçimden önce terör örgütünün şımartılmaması gerektiğini dile getirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

''Terör örgütü şımartmaya gelmez. Ağrı'da yapmış oldukları meselenin ne olduğunu hep beraber gördük. 10 çocuktan bahsediyoruz. O adamın 10 çocuğu vardı. Şimdi elbette bu şımarıklık, bu hainlik, bu insanlık dışı davranışın sorumluları, HDP'yi davullarla zurnalarla baraj aştırabilmek için çaba sarf eden tuzu kuru CHP'lilerdir.''

- Uyuşturucu il mücadele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda İstanbul'da tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Hala vatandaşımız 'Bu işten bizi kurtarın.' diyor. Sadece narkotik ve uyuşturucuyla mücadele için İstanbul'da bin polis görevlendiriyoruz. Tek işleri o olacak. O şikayet ettiğiniz yerler var ya orada duracaklar."

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CHP HDP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim uyuşturucu ziyaret

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