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Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Van'da uçağa binmek isterken uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu tutuklandı

Van'dan Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere 8 Ağustos'ta Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.M, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

Aramada şüphelinin eşofman astarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 6 şeffaf poşet içerisinde 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İran vatandaşı metamfetamin uyuşturucu operasyonu Van Van Ferit Melen Havalimanı

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