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Uyuşturucuyla yakalandı, polise böyle sitem etti: Lanet olsun adamım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Nijerya uyruklu Mohammad Sani Magaji, yakalandı. Magaji, kendisini gözaltına alan polislere, "Lanet olsun adamım. Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim" dedi.

Uyuşturucuyla yakalandı, polise böyle sitem etti: Lanet olsun adamım

KKTC polisi, uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde ulaştığı bilgi üzerine harekete geçti.

Mağusa- Lefkoşa karayolunda önlem alan polis ekipleri, burada yol kenarındaki bir tabelanın altına uyuşturucu bırakıldığını belirledi. Bir süre sonra kiralık bir araçla gelen Mohammad Sani Magaji bölgenin güvenlik olup olmadığını kolaçan etmek için birkaç tur attı. Herhangi olumsuz bir duruma rastlamayan Magaji uyuşturucu dolu poşeti alırken, suçüstü yakalandı.

'NASIL OLDU DA SİZİ GÖREMEDİM'

Poşette, 135 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Magaji, kendisini gözaltına alan polislere, "Lanet olsun adamım. Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis uyuşturucu KKTC Mohammad Sani Magaji

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