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Uyuşturucuyu ağzında saklarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu ağzında saklarken yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, ağzında uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban Mahallesi Van-Bitlis karayolunda yol kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, konuşmasından şüphelenip ağzında 4 gram metamfetamin ele geçirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, başka araçta da 14 gram toz esrar ele geçirildiği ve bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

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