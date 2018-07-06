Uyuşturucuyu ağzında saklarken yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, ağzında uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban Mahallesi Van-Bitlis karayolunda yol kontrolü gerçekleştirdi.
Ekipler, konuşmasından şüphelenip ağzında 4 gram metamfetamin ele geçirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, başka araçta da 14 gram toz esrar ele geçirildiği ve bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
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