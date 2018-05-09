HABER

Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Suat Baykal Caddesi'nde şüphe üzerine bir araçtaki biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 5.44 gram 7 fişek halinde metamfetamin ile bir tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Oğuzhan K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azize T. ise serbest bırakıldı.

İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!
Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!
Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdıÇanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Halisdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ömer Halisdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Feci olay! Çok sayıda yaralı var

Feci olay! Çok sayıda yaralı var

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.