Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Suat Baykal Caddesi'nde şüphe üzerine bir araçtaki biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 5.44 gram 7 fişek halinde metamfetamin ile bir tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden Oğuzhan K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azize T. ise serbest bırakıldı.
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