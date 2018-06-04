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Uyuşturucuyu çoraba gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

Fatih'te düzenlenen operasyonda çoraplara gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yapılan operasyonda çorapların içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele madde geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı, Kadırga ve Nişancı Mahallesi'nde tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, satışa hazır halde çorapların içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, sokakta denetim yaparak şüpheli bulunan şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

Çalışma kapsamında, Eminönü'nde de eş zamanlı operasyon yürütüldü.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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