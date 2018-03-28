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Uyuşturucuyu dizüstü bilgisayara gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Edirne'de arama yapılan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine kontrol edilen dizüstü bilgisayarda 90 gram uyuşturucu bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada, dizüstü bilgisayara gizlenmiş 90 gram uyuşturucu ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne istikametine giden yol üzerinde ilerleyen A.Ç'nin kullandığı FNCA4444 plakalı otomobil, jandarma ekiplerince durduruldu.

Aramaya katılan narkotik dedektör köpeği Caka'nın araçta bulunan Y.Ç'nin kucağındaki dizüstü bilgisayara tepki vermesi üzerine, tornavida ile açılan bilgisayarın içinde 90 gram esrar bulundu.

Bagajında da 7 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilen otomobildeki, A.Ç, Y.Ç, A.D ve H.Ç. gözaltına alındı.

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