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Uyuşturucuyu esans sürerek gizlemeye çalışmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:11 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu kamyonda narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yaptığı aramada, aracın kasasındaki gizli bölmede 76 kilo 300 gram esrar ele geçirdi - Dedektör köpeğin esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucunun bulunduğu poşetlere esans sürüldüğü belirlendi

Adana'da bir kamyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın kasasında oluşturulan gizli bölmede 76 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında kontrol noktası oluşturarak şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

Diyarbakır'dan kente kasası boş halde gelen bir kamyonda yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeği "Oscar" aracın kasasına tepki verdi.

Bunun üzerine kasanın zeminindeki metal levhaları söken ekipler, levhaların altındaki gizli bölmede 10 büyük poşet buldu.

Poşetleri inceleyen ekipler, 76 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Bu arada, dedektör köpeğin esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucunun bulunduğu poşetlere esans sürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü H.S. (57), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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