Uyuşturucuyu güvercinlerin arasına saklamış

Amasya'da yolcu otobüsünde yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu kutularda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Amasya'ya otobüsle yolculuk eden Y.U.'nun uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.

Otobüsü Amasya girişinde durduran polis, yaptığı aramada Y.U'ya ait ve içinde 12 güvercinin bulunduğu kolilerde 43,5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 15 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlının üst aramasında da tütün ve sentetik uyuşturucuyla karıştırılmış sigara bulundu.

Polis ekipleri tarafından zanlı Y.U. gözaltına alındı.

