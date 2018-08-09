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Uyuşturucuyu kaftana emdirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - İSTANBUL'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz Cumartesi günü Bağcılarda bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan basında Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan koli içerisinde kaftana emdirilmiş şekilde 19, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bir kargo şirketine yapılan operasyonda yine Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenmiş ve pestil görünümü verilmiş yaklaşık 3,5 kilo afyon sakızı ele geçirilmişti.

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