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Uyuşturucuyu kargoya vermişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:49 | Son Güncelleme

Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 952 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda kargoyla gönderilen bir paket içinde 952 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan kente kargo şirketi aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Kargo şirketi önünde bekleyen ekipler, içinde uyuşturucu hap bulunan paketi teslim alan E.T. ile T.A'yı yakaladı. Şüphelilerin elindeki paketi açan ekipler 952 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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