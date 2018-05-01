Uyuşturucuyu karpuzun içerisine gizlemişler

Van'ın Gevaş ilçesinde, bir çekici ve dorsesinde karpuzların içerisine gizlenmiş 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına karşı çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları çekici ve dorsesinde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, karpuzların içerisine gizlenmiş 126 pakette 65 kilo 750 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, oydukları karpuzların içerisine uyuşturucu paketlerini yerleştirdikten sonra kestikleri yerleri bantla yapıştırdıkları belirlendi.
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