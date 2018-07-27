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Uyuşturucuyu keçeye emdirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Mersin'de masa örtüleri içerisine gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, masa örtüleri arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin çantasındaki aramada, masa örtülerinin arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı bulundu.

Zanlının yakalanmamak için afyon sakızları emdirilmiş keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle etmeye çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan Y.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon sakızı masa örtüsü Mersin

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