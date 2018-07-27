Uyuşturucuyu keçeye emdirmişler

MERSİN (AA) - Mersin'de, masa örtüleri arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin çantasındaki aramada, masa örtülerinin arasına gizlenmiş 16 keçeye emdirme yöntemiyle zulalanmış yaklaşık 10 kilogram afyon sakızı bulundu.
Zanlının yakalanmamak için afyon sakızları emdirilmiş keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle etmeye çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan Y.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi
AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası
Yunanistan'daki yangın faciasında Balatlı çift de hayatını kaybetmiş! Birbirlerine sarılmış halde bulundular
Müteahhitin inanılmaz oyunu
İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası
Yunanistan'daki yangınla ilgili 'kundaklama' açıklaması
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum