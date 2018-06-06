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Uyuşturucuyu "kulaklığa" saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı

Isparta'da kulaklığında uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontrol yapan ekipler, Antalya'dan gelen yolcu otobüsünden inen H.A'nın hareketlerinden şüphelendi.

Yapılan aramada şüphelinin kulaklığında 2.59 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A'ya "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin ısparta Kulaklık operasyon uyuşturucu

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