Uyuşturucuyu plaj şemsiyesine gizlemişler

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 21 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajında bulunan plaj şemsiyesine gizlenmiş 40 pakette 21 kilogram eroin bulundu.
Sürücü T.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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