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Uyuşturucuyu yakmaya çalışınca yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Adana'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenlediği bir mahallede, havanın 25 derece olduğu kentte bir evde soba yakıldığını fark edip yaptığı baskında, zanlıları esrar yakarken suçüstü yakaladı - Ekipler başka bir eve düzenlediği operasyonda da soba içerisinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi - Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenlediği bir mahallede, 25 derece sıcaklıkta bir evde soba yakıldığını fark edince yaptığı baskında, 7 zanlıyı esrar yakarken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bu sırada, hava sıcaklığının 25 derece olmasına rağmen bacasından duman tüttüğü görülen bir eve ekipler baskın düzenledi.

Ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikleri evde, Metin A. (37), Murat Y. (45), Ramazan K. (36), Cumali A. (20), Hasan T. (31), Azada A. (29) ve Bayram K'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlıların, sobada "skunk" adı verilen uyuşturucuyu yakmaya çalıştığını belirleyen ekipler, sobayı söndürdü. Polis, sobadan çıkardığı 23 paket uyuşturucuya el koydu.

Ayrıca, evde yapılan incelemede şüphelilerin normal kilit haricinde, kapıya 4 kilit daha yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Cumali A. tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir operasyonda ise soba içinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Ali K. (39) tutuklandı, Bahar Y. ise Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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