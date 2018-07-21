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"Uzak Ülke" dergisi tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Şair ve yazar Bestami Yazgan: - "İnanıyorum ki, Uzak Ülke dergisi gençlerin ısındığı bir dergi olacak"

İSTANBUL (AA) - Genç Edebiyat Festivali ve Gençlik Dergileri Fuarı projesi kapsamında "Uzak Ülke Dergisi"nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden (TYB) yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı desteğiyle sürdürülen proje çerçevesinde, dergi tanıtımlarının devam ettiği belirtildi.

TYB İstanbul Şubesi'nde dergi tanıtımı için ikinci kez gerçekleştirilen söyleşiye, şair ve yazar Bestami Yazgan konuşmacı olarak katıldı.

Derginin ilk sayısında yer alan şiirleri ve kendi şiirlerini seslendiren Yazgan, lise düzeyindeki bir gencin, profesyonel kalemleri ağırlayan bir dergi çıkarabilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Aşk ve samimiyetle yapılan işlerin bereketlendiğini dile getiren Yazgan, "Bir gencin aşkla şevkle yaptığı mücadeleyi Allah karşılıksız bırakmaz. Bana göre de dergiler, sanat tepelerinde yanan çoban ateşleridir. Okuyan yazan gençler o çoban ateşinin yanına gelir, yüzü ve özü ısınır, yollarına böyle devam ederler. Birçok şair ve yazar böyle dergilerde yetişti. İnanıyorum ki, Uzak Ülke dergisi de gençlerin ısındığı bir dergi olacak." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü derginin yayın yönetmeni Ömer Faruk Argun'un gerçekleştirdiği söyleşiye AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da katıldı.

Açıklamada, "Genç Edebiyat Festivali ve Gençlik Dergileri Fuarı" projesinin gençlerin yürüttüğü dergi oluşumlarını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

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dergi edebiyat tanıtım TYB Uzak Ülke

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