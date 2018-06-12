Uzak yıldız sistemlerinin çevresinde elmas tozları keşfedildi

Samanyolu'nda yeni doğan üç yıldız sisteminin çevresinde elmas tozları keşfedildi.
Kum tanesinden yüz binlerce kat küçük kristal karbon zerreleri olan elmas tozlarının, Batı Virginia'da Ulusal Bilim Vakfının Green Bank (GBT) ile Avustralya'daki ATCA teleskoplarıyla 14 yeni doğan yıldız sisteminin incelenmesi sırasında keşfedildiği bildirildi.
Çevrelerinde elmas tozlarının döndüğü genç yıldız sistemlerinin, V892 Tau, HD 97048 ve MWC 297 olduğu belirtildi.
Keşif, Samanyolu galaksisinde oluşum sürecindeki gezegenlerden yayılan gizemli kozmik mikrodalga "parıltı" kaynağı olmaları nedeniyle heyecan verici olarak nitelendiriliyor.
Cardiff Üniversitesinden bilim adamlarının keşfiyle ilgili ayrıntılar "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.
Makalenin yazarlarından David Frayer, keşif için "Bu, gelişimi süren gezegen disklerinden yayılan tuhaf mikrodalga emisyonun ilk açık tespiti." ifadesini kullandı.
Gök bilimciler, sistemlerden çıkan kızılötesi ışının, keşifle uyumlu olduğunu belirterek, oluşum aşamasındaki gezegen disklerinde toplam karbonun yüzde bir ila ikisinin, elmas tozu haline geldiğinin hesap edildiğini açıkladı.
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