Uzay merakı geçim kapısı oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Ali Köse (46), uzay merakı nedeniyle yurt dışından getirttiği teleskopla para kazanarak, geçimini sağlıyor. Köse, festival ve panayırlarda vatandaşlara ücret karşılığı teleskobunu kiralayıp gökyüzünü izletiyor.
Burhaniye ilçesinin Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali Köse, uzay merakını gidermek için Almanya'dan özel teleskop getirtti. Köse bir süre sonra, festival ve panayırlarda vatandaşlara ücret karşılığı teleskobunu kiralayıp gökyüzünü izletmeye başladı. Ali Köse, hobi olarak başladığı uzay merakında 15 yıldır geçimini sağlıyor.
Vatandaşların da kendisi gibi uzaya merakının olduğunu belirten Köse, "Gündüzleri Güneş'teki patlamaları ve Midilli Adası'nı izletiyorum. Bayram, panayır ve festivallerde açtığım stantlar yoğun ilgi görüyor. Bozcaada, Cunda Adası ve Burhaniye'nin sahillerinde hizmet veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Gençlere uzay merakı aşılamaya çalışıyorum" dedi.
Teleskopla uzayı ve Ay'ı net görebildiğini belirten Sercan Erdurmaz ise "Ay'ın üzerindeki şekilleri gördüm. Çok güzel ve heyecan verici bir duygu" diye konuştu.
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