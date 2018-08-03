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Üzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Aysun Acar (28) yaralandı.

Üzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Aysun Acar (28) yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Marmaris'e 30 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında, denize giren bir çocuk annesi, ev kadını Aysun Acar, bir sürat teknesinin üzerine doğru geldiğini fark etti. Acar, çığlık atıp uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürat teknesi, genç kadının üzerinden geçti. Plajdakiler, yaralanan Aysun Acar'ı kıyıya çıkartıp, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Acar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburga kemiklerinden 2'si ile omurgasında çatlak ile vücudunun diğer çeşitli yerlerinde ezilmeler bulunan Acar, tedaviye alındı.
Tedavisi süren Aysun Acar, "Kıyıya yakın bir bölgede yüzüyordum. Sürat teknesinin bana doğru geldiğini fark edince, bağırarak uyarmaya çalıştım, bir yandan da canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım. Ancak, sesimi duyuramadım. Tekne çok süratli olduğu için de kaçamadım. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim" dedi. Sürat teknelerinin kıyıya çok yakın demirli olduğuna dikkati çeken Acar, "Kontrolsüz bir tekne kullanımı var. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.
Emre Acar ise eşine çarpıp, kaçan süret teknesinin ve kimin kullandığının bir an önce bulunmasını isteyip, "Orhaniye, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nde çok kontrolsüz tekne trafiği mevcut. Başka canlar yanmasın. Eşimi bu hale sokan sürat teknesini kullanan kişiden şikayetçiyiz" diye konuştu.
Aysun Acar'ın yaralanmasına neden olan tekneyi kullanan kişinin yakalanması için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Üzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandıÜzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandıÜzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandı

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