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Üzerine ağaç devrilen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

Motosikletle seyir halinde iken, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Bartın'da motosikletle gezdiği sırada üzerine ağaç devrilen 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan piknik alanında bir yakınından ödünç aldığı 74 BB 908 plakalı motosikletiyle seyreden 14 yaşındaki Mikail Gençarslan'ın üzerine, rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri, motosikletle ağacın altında kalan Gençarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Okul Müdürü Gazi Kula ve okul idarecileri de bir süre kimliği belirlenemeyen öğrenciyi, olay yerine gelerek teşhis etti.

Bartın İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kestiği ağacın altından çıkarılan gencin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gençarslan'ın, bu yıl Bartın Fatih Ortaokulundan mezun olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Çocuk devrilme Motosiklet ölüm

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