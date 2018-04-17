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Üzerine asansör kabini düşen boyacı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Başakşehir'de asansör boşluğunu boyadığı sırada, üzerine kabin düşen boyacı hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de üzerine asansör kabini düşen boyacı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mutfakçılar Sanayi Sitesi M1 Blok'taki döner üretim tesisinde boya yapan Azerbaycan uyruklu bir kişi, çalışmak için asansör boşluğuna girdi.

Çalışma sırasında, asansör kabini henüz belirlenemeyen bir nedenle işçinin üzerine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kabinin altında kalan boyacının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boyacının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
asansör Başakşehir iş kazası

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