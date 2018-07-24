Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, inşaatta çalıştığı sırada üzerine demir direk düşen işçi ağır yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Bekir Büyükyağbasanlar'ın üzerine, zeminde bulunduğu sırada, 9. kattan kalıpta kullanılan demir direk düştü.
Başından ağır yaralanan Büyükyağbasanlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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