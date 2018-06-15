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Üzerine dolap düştü denilen çocuğun ölüm sebebi herkesi şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Adana'da ailesinin "Üzerine dolap düştü" diye getirdiği hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mehmet Eymen A.'yı, 10 yaşındaki ağabeyi H.E.A.'nın polis babasının tabancasıyla kazara vurduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte çocuk odasında oturan H.E.A. polis memuru babasının tabancasını alıp oynamaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun, kardeşi Mehmet Eymen'in başına isabet etti. Yemek yiyen aile, silah sesini duyup, içeri koştu.

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Çocuklarını kanlar içinde gören aile, Eymen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis memuru baba, çocuğunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise yüksek bir yerden düştüğünü iddia etti. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine hastaneye çağrılan polis, Mehmet Eymen'in başından silahla vurulduğunu tespit etti. Aile, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Küçük Mehmet Eymen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aile mezarlığına defnedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allah rahmet eylesin üzücü bir olay hiç kimse böyle olsun istemezdi abi yaptığı hatanın ağırlığı içinde cezası olmasa bile kardeş acısı ona falasıyla yetmiştir aile içinde çok üzücü bir olay allah sabır versin...
yalan söykediklerine göre var bişey
doktorda maldı dolap düşmesiyle silah yaralanmasını ayırt eder heralde
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