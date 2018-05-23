Üzerine kaya parçası düşen çocuk hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde üzerine kaya parçası düşen iki kardeşten biri öldü, biri yaralandı.

Yemişveren köyünde hayvan otlattıktan sonra iftar vakti evlerine dönmek için yola çıkan Murat Batur (12) ile Serhat Batur'un (10) üzerine, arazide kaya parçası düştü.

Ağır yaralanan Serhat Batur olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat Batur ise yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

