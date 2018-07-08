Üzerine sıcak su dökülen bebeğin askeri helikopterle kurtarılması

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde üzerine sıcak su dökülen ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 5 aylık Yakup İrgören'in tedavisi, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde sürüyor.

Bebeğin amcası Cahit İrgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce göç ettikleri İstanbul'dan, akraba ziyareti için memleketleri Bingöl'e geldiklerini söyledi.

Yeğeninin yürütecin içinde bulunduğu sırada çaydanlığı çekerek sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olduğunu anlatan İrgören, şöyle devam etti:

"Yeğenimi Adaklı ilçesindeki hastaneye götürdük. Onlar kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. Oradaki doktorlar Sağlık Bakanlığından ambulans istedi. Çok sağ olsunlar, askerimiz helikopter gönderdi. Askeri helikopter 10 dakikada bizi Bingöl Devlet Hastanesine götürdü, ambulansla gitseydik, daha tehlikeli olurdu. Allah devletimizden razı olsun. Yeğenimi Bingöl'den Malatya'ya da helikopterle getireceklerdi ama durumu iyiye gidince ambulansla getirdik. Komutanlara, doktorlara, ilk yardım ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah devletimiz çok daha iyi durumlara gelir."