HABER

Üzerine sıcak su dökülen bebeğin askeri helikopterle kurtarılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde üzerine sıcak su dökülen ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 5 aylık Yakup bebeğin tedavisi, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde sürüyor - Bebeğin amcası Cahit İrgören: - "Allah devletimize zeval vermesin, eskiden böyle hizmetler yoktu. Avrupa'da olmayan standartlar Türkiye'de var. Yeğenim için koskoca Sağlık Bakanlığı ve askeriye devreye girdi, bize helikopter gönderdi"

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde üzerine sıcak su dökülen ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 5 aylık Yakup İrgören'in tedavisi, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde sürüyor.

Bebeğin amcası Cahit İrgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce göç ettikleri İstanbul'dan, akraba ziyareti için memleketleri Bingöl'e geldiklerini söyledi.

Yeğeninin yürütecin içinde bulunduğu sırada çaydanlığı çekerek sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olduğunu anlatan İrgören, şöyle devam etti:

"Yeğenimi Adaklı ilçesindeki hastaneye götürdük. Onlar kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. Oradaki doktorlar Sağlık Bakanlığından ambulans istedi. Çok sağ olsunlar, askerimiz helikopter gönderdi. Askeri helikopter 10 dakikada bizi Bingöl Devlet Hastanesine götürdü, ambulansla gitseydik, daha tehlikeli olurdu. Allah devletimizden razı olsun. Yeğenimi Bingöl'den Malatya'ya da helikopterle getireceklerdi ama durumu iyiye gidince ambulansla getirdik. Komutanlara, doktorlara, ilk yardım ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah devletimiz çok daha iyi durumlara gelir."

İrgören, Yakup bebeğin vücudunu çeşitli bölgelerinde yanık olduğunu dile getirerek "Doktorlar sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Allah devletimize zeval vermesin, eskiden böyle hizmetler yoktu. Avrupa'da olmayan standartlar Türkiye'de var. Yeğenim için koskoca Sağlık Bakanlığı ve askeriye devreye girdi, bize helikopter gönderdi." dedi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinin Çetan Mahallesi'nde, dün üzerine sıcak su dökülmesi sonucu ağır yaralanan 5 aylık Yakup İrgören, askeri helikopterle Adaklı Devlet Hastanesinden, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmişti.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Çocuklara labarotuar için pedal çevirdilerÇocuklara labarotuar için pedal çevirdiler
Çocuklara labarotuvar için pedal çevirdilerÇocuklara labarotuvar için pedal çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Cahit İrgören Malatya Yakup İrgören Yanık

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.