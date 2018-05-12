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Üzerine traktör tekeri devrilen çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesindeki kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'nın Suluova ilçesinde üzerine traktör tekeri devrilen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hasan Tahsin Türkeş (7), bir binanın duvarına yaslanmış halde bulunan traktör tekerine tırmanmaya çalıştı.

Devrilen tekerin altında kalan küçük çocuk, ailesi tarafından kurtarılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kafasında çatlak oluşan, iki kulak zarı patlayan ve bir bacağı kırılan Hasan Tahsin Türkeş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

- "Ailelere örnek olsun diye görüntüleri paylaşıyorum"

Çocuğun dedesi Tahsin Türkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza anında kendisinin iş yerine gelen bir müşteri ile ilgilendiğini söyledi.

Bir taraftan da lastik ustasının iş yerinin yanında kendilerine ait traktörün lastiklerini değiştirdiğini anlatan Türkeş, "Müşterilerle ilgilenirken çocuk benim yanımdaydı. Çocuğa, 'Oğlum lastikten uzak dur' dedim ama o dalgınlıkla babasının peşine takılmış. Çocuk tekere asılınca altında kalıyor. Fark ettiğimizde dünyamız karardı ama çocuğumuzun yaşıyor olmasına yüz bin kere şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Türkeş, "Çocuğumuzun bir iki kırığı, çıkığı var ama yüz bin kere şükrediyorum, evladımız yaşıyor. Biz çocuğumuzu kaybettik diye götürdük hastaneye ama Allah razı olsun sağlıkçılarımızdan." dedi.

Kaza anını gösteren iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini diğer ailelere örnek olması için paylaştıklarını dile getiren Türkeş, kazaların bir anlık dalgınlıkla çok kısa sürede gerçekleştiğine dikkati çekti.

Dede Türkeş, torunu kurtulduğu için "şükür kurbanı" kestiklerini kaydetti.

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Amasya Çocuk traktör tekeri

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