Üzerine traktör tekeri devrilen çocuk yaralandı

Bir taraftan da lastik ustasının iş yerinin yanında kendilerine ait traktörün lastiklerini değiştirdiğini anlatan Türkeş, "Müşterilerle ilgilenirken çocuk benim yanımdaydı. Çocuğa, 'Oğlum lastikten uzak dur' dedim ama o dalgınlıkla babasının peşine takılmış. Çocuk tekere asılınca altında kalıyor. Fark ettiğimizde dünyamız karardı ama çocuğumuzun yaşıyor olmasına yüz bin kere şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuğun dedesi Tahsin Türkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza anında kendisinin iş yerine gelen bir müşteri ile ilgilendiğini söyledi.

Kaza nedeniyle kafasında çatlak oluşan, iki kulak zarı patlayan ve bir bacağı kırılan Hasan Tahsin Türkeş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Türkeş, "Çocuğumuzun bir iki kırığı, çıkığı var ama yüz bin kere şükrediyorum, evladımız yaşıyor. Biz çocuğumuzu kaybettik diye götürdük hastaneye ama Allah razı olsun sağlıkçılarımızdan." dedi.

Kaza anını gösteren iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini diğer ailelere örnek olması için paylaştıklarını dile getiren Türkeş, kazaların bir anlık dalgınlıkla çok kısa sürede gerçekleştiğine dikkati çekti.

Dede Türkeş, torunu kurtulduğu için "şükür kurbanı" kestiklerini kaydetti.

