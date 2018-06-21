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Uzlaşma bürosu, engelli kız çocuğunu akülü arabaya kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:10 | Son Güncelleme

Burdur'da "alenen hakaret" suçunu işleyen kişi, engelli kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye alarak cezadan kurtuldu

Burdur'un Bucak ilçesinde "alenen hakaret" suçunu işleyen kişi, 12 yaşındaki engelli kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye alarak cezadan kurtuldu.

Bucak'ta yaşayan Ö.Ç kendisine alenen hakaret ettiği iddiasıyla K.T. hakkında Bucak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ö.Ç'nin dosyası uzlaştırma bürosuna sevk edildi.

Müşteki ve şüpheliye uzlaşma teklifi yapıldı. Her iki tarafın da uzlaşma teklifini kabul etmesinin ardından Ö.Ç. şüphelinin ihtiyaç sahibi birisine akülü tekerlekli sandalye bağışlaması halinde davasından vazgeçeceğini belirtti.

Görüşmelerin ardından K.T. teklifi kabul ederek, 12 yaşındaki yürüme engelli Hatice Çelik'e akülü tekerlekli sandalye aldı.

Akülü tekerlekli sandalye Çelik'e uzlaştırma uzmanı tarafından teslim edildi.

Dava Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

Bucak Cumhuriyet Savcısı Burhan Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzlaştırma Bürosuna gönderilen 644 dosyanın 393'ü uzlaştırmacılar tarafından olumlu sonuçlandırıldı. 46 dosya uzlaştırma aşamasında." dedi.

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