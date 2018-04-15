Uzman Çavuş Dursun Pampal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal’ın cenazesi, Kayseri’de düzenlenen törenin ardından karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasından sonra şehit için ikindi namazını müteakip Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif, babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Merve Pampal ve 2 yaşındaki kızı Elif’in babasına son bakışı yürekleri sızlattı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasından sonra Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçükçalağıl köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.