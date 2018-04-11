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Uzman çavuşu şehit edenler hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Toros Dağlarında iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı - Söz verilen sanıklardan birinin terör örgütü elebaşı ve PKK üyelerine yönelik övücü sözler söylemesi üzerine güvenlik güçleri ile sanık ve sanık yakınları arasında arbede yaşandı

Toros Dağlarında iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Abdulkadir Akdoğan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Emrecan Demir, akraba olan Abbas, Abdulkerim, Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, Veysi Özcakan ile diğer tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı.

Söz verilen Akdoğan, savunmasında, iddianamedeki YPG üyesi olduğuna yönelik suçlamaları kabul etmediğini, her zaman PKK üyesi olduğunu ifade etti.

Sanık Emrecan Demir, 17 yaşında bu yana PKK saflarında olduğunu, 1984'ten bugüne kadar yapılan bütün eylemleri üstlendiğini söyledi.

- Duruşmada, PKK propagandası yaptı

Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe, PKK üyeleri ve terör örgütü elebaşı ile ilgili propaganda yapması üzerine sanığı birkaç kez uyardı.

Sanığın aynı şekilde konuşmasını sürdürmesi üzerine Başkan Tepe, "Burası siyaset meydanı değil. İddianame odaklı savunmasını yapsın. Failin düşünceleri, fikri ve ideolojisi bizi ilgilendirmez, bu şekilde savunma yapmasına izin veremeyiz." dedi.

Tepe, sanık Demir'in hazırladığı 34 sayfalık yazılı savunmasını alarak heyetin de onayıyla savunmasına son verdi. Salondaki sanık, sanık yakınları ve avukatlar karara tepki gösterdi.

Sanık örgütün propagandasını yapmaya devam edince jandarma, polis ve mahkeme mübaşiri sanıktan mikrofonu almak istedi.

Güvenlik güçleri ile sanık ve sanık yakınları arasında arbede çıkınca duruşmaya ara verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 24 Ağustos ve 14 Ekim 2016'da terör örgütü PKK'nın birkaç tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesiyle ilgili 11'i tutuklu 24 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, sanıklardan 5'inin toplam 15 ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerinin ise örgüt üyeliği, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme gibi suçlardan 25 yıla kadar hapisleri istenmişti.

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