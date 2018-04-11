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Uzman çavuşu şehit edenler hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Toros Dağları'nda iki yıl önce Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ve bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ve bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Abdulkadir Akdoğan İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Emrecan Demir, akraba olan Abbas, Abdulkerim ve Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, Veysi Özcakan ile diğer tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı.

Savunması alınan sanıklardan Hasan Yaküt, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, iddianamede adı geçen kişileri tanımadığını öne sürdü.

Fotoğraftan teşhis edilen kişinin kendisi olmadığını iddia eden Yaküt, sanıklardan Emrecan Demir ile Konyaaltı Sahili'nde fotoğraf çekerken tanıştığını ileri sürdü.

Demir ve Akdoğan'a para karşılığı erzak götürdüğünü savunan Yaküt, örgüt üyesi olduklarını bilmediğini, atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanıklardan Göktekin ise Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hendek olaylarında kız kardeşinin kaybolduğunu ve PKK terör örgütünün kendisini kız kardeşiyle tehdit ettiğini söyledi.

Örgütün tehdidiyle Antalya'nın bazı noktalarını görüntülediğini kaydeden Göktekin, "Örgüt bana zorla fotoğraf çektirdi, baskıyla Antalya'da bazı noktaların görüntülerini çektim. Daha sonra geçtiğim görüntüleri örgüt üyelerine verdiğimde beğenmediler. 'Nasıl çekmişsin' diye tepki gösterdiler." dedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkları diledikten sonra tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 24 Ağustos ve 14 Ekim 2016'da terör örgütü PKK'nın birkaç tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesiyle ilgili 11'i tutuklu 24 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, sanıklardan 5'i için 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerinin ise örgüt üyeliği, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve el değiştirme gibi suçlardan 25 yıla kadar hapisleri istenmişti.

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Antalya dava Emrecan Demir Fazıl Doğruöz PKK Uzman Çavuş

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