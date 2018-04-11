Uzman çavuşu şehit edenler hakim karşısında

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ve bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Abdulkadir Akdoğan İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Emrecan Demir, akraba olan Abbas, Abdulkerim ve Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, Veysi Özcakan ile diğer tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı.

Savunması alınan sanıklardan Hasan Yaküt, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, iddianamede adı geçen kişileri tanımadığını öne sürdü.

Fotoğraftan teşhis edilen kişinin kendisi olmadığını iddia eden Yaküt, sanıklardan Emrecan Demir ile Konyaaltı Sahili'nde fotoğraf çekerken tanıştığını ileri sürdü.