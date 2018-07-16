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Uzman çavuşun şehit edilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 9'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 9'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abbas Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Ömer Başkurt, Seyithan Gökteki ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan, Abdulkadir Akdoğan, duruşmaya İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinden, Abdülkerim Yaküt ise Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanıklar, örgüt üyesi suçlamasını kabul etmeyerek, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Edip Ay'ın tahliyesine, sanık Favaz Eleyyo'nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 24 Ağustos ve 14 Ekim 2016'da terör örgütü PKK'nın birkaç tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesiyle ilgili 9'i tutuklu 24 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanıklardan 5'inin toplam 15 ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerinin ise örgüt üyeliği, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme gibi suçlardan 25 yıla kadar hapisleri istenmişti.

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