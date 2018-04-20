HABER

Uzman erbaşlar mavi bere taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 1074 uzman erbaş, yemin ederek mavi bere taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayarak yemin eden 1074 uzman erbaş, mavi bereyi giydi.

Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu.

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti. Yeminin ardından uzman erbaşlar mavi komando beresi taktı.

Piyade Albay Köroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Edilen yemin, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesidir." dedi.

Türk askerinin insanlık tarihi boyunca, ülkesinin, milletinin esaret altında kalmasına fırsat vermeyen, dünyanın en şerefli ve güçlü askeri olduğunu aktaran Köroğlu, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer mensubu oldu. Ne kadar gurur duysanız hakkınızdır. Her biri güven abidesi olan evlatlarımızın oluşturduğu bu muhteşem tablo, ulusal varlığımızın, cumhuriyetimizin, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek yaşayacağının, ordu-millet kaynaşmasının en canlı örneğidir. Onları merak etmeyiniz. Onlar önce Allah'a sonra bize emanettir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra alacakları görev, en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un Fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan kahramanların üstlendiği görev kadar kutsaldır."

Komando andının ardından uzman erbaşlar, aileleriyle hasret giderdi.

Tüm gözler Abdullah Gül'deTüm gözler Abdullah Gül'de
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir ısparta mavi bere Uzman Erbaş yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.