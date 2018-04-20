Uzman erbaşlar mavi bere taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayarak yemin eden 1074 uzman erbaş, mavi bereyi giydi.

Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu.

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti. Yeminin ardından uzman erbaşlar mavi komando beresi taktı.

Piyade Albay Köroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Edilen yemin, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesidir." dedi.

Türk askerinin insanlık tarihi boyunca, ülkesinin, milletinin esaret altında kalmasına fırsat vermeyen, dünyanın en şerefli ve güçlü askeri olduğunu aktaran Köroğlu, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer mensubu oldu. Ne kadar gurur duysanız hakkınızdır. Her biri güven abidesi olan evlatlarımızın oluşturduğu bu muhteşem tablo, ulusal varlığımızın, cumhuriyetimizin, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek yaşayacağının, ordu-millet kaynaşmasının en canlı örneğidir. Onları merak etmeyiniz. Onlar önce Allah'a sonra bize emanettir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra alacakları görev, en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un Fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan kahramanların üstlendiği görev kadar kutsaldır."

Komando andının ardından uzman erbaşlar, aileleriyle hasret giderdi.