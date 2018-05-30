Uzman Klinik Psikolog Urcan: Sınavı kabusa çevirmeyin

İSTANBUL, (DHA)- 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan'dan öğrenci ve velilere dikkat çekici uyarılar geldi. Urcan _"_Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyen ve kişinin performansının düşmesine yol açan yoğun kaygı, korku ve endişelerdir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. Ancak yaşadığınız kaygı, başarı ve performansınızı düşürüyor, sınav sürecinizi olumsuz yönde etkiliyorsa sınav kaygısı yaşıyorsunuz demektir" dedi.

Yüzbinlerce öğrenciyi sınav heyecanı sarmış durumda. 2 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesi, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için neler yapmaları, velilerinin nasıl davranmaları gerektiği konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor.

"FİZİKSEL BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Erdem Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, sınav kaygısının bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekti ve belirtileri şöyle sıraladı: “Karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişme (ishal, kabızlık), mide şikayetleri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, terleme, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku ya da uykusuzluk, yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme (iştahsızlık ya da aşırı yeme), organize olamama ve konsantrasyon bozuklukları yoğun kaygı durumlarında gözlemlediğimiz belirtilerdendir.” Urcan, sınav kaygısının nedenlerini ise şu başlıklar halinde açıkladı: