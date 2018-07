Uzman Psikolog Çelik: Çocuklara cinsel istismarda idam çözüm değil

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Uzman Psikolog Danışman İzzet Zülküf Çelik, çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet konularında ailelere 'eğitim' noktasında önemli görevler düştüğünü belirterek, idam cezasının suçu engelleyeceği inancının doğru olmadığını, suçluların cezaevlerinde rehabilite edilmeleri gerektiğini söyledi.

Uzman Psikolog Danışman İzzet Zülküf Çelik, son dönemlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet olaylarını değerlendirdi. Şiddetin tarih boyunca görülen bir durum olduğunu belirten Çelik, çocukluğunda şiddete maruz kalanların yetişkinlik döneminde bu durumu normal görmeye başladığını dile getirerek, "Şiddetli bir ortam içerisinde büyümüş bir çocuk için şiddet, önce normalleştirilen bir durum haline geliyor. Bu çocuk büyüyüp bir güç elde ettiğinde hem kendi yaşıtlarına hem de çocuklara yönelik şiddete başvurma eğilimi taşıyabiliyor. Son dönemlerde yaşanan olaylarda, küçük çocuklara karşı hem cinsel istismarın hem şiddetin beraber gittiğini görüyoruz. Bu gibi durumlarda da aynı normalleştirmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişi kendi çocukluğunda bir cinsel istismara maruz kalmışsa, cinsel istismarı da kendi zihninde normalleştirmiş olabilir. Tabii bunlar bir taraftan suç aynı zamanda" dedi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Ailelerin çocuklarını yabancılarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve özel bölgelere kimlerin ne durumda dokunabileceği gibi konularda eğitmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Ailelerin çocuklarını güvenli ortamlarda tutmaları zaten önemli. Onun dışında, bir başka yetişkinle iletişim kurmaları konusunda çocukların eğitilmesi gerekiyor. Bir yetişkin söyledi diye her şey doğru olmak zorunda değil. Çocuklarımız bizimle kendi doğrularını tartışabilmeli. Evde bu tür ortamlar oluşturabilirsek, çocuklar yetişkinlerin her söylediğini doğru kabul etmek ve yetişkinlerin her söylediğine uymak zorunda kalmazlar. Ailede annenin, ağabeyin, ablanın haricinde insanlarla, aile büyüklerinden izin almadan hareket etmeme konusunda bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Bunlarla birlikte bir cinsel eğitimin de verilmesi gerekiyor. Bir çocuk kendi bedeninde nerelerin özel olduğunu bilmeli ve bu özel alanlara annesinin, babasının veya ona bakım veren insanların hangi durumlarda dokunabileceğini, bir doktorun hangi durumlarda dokunabileceğini bilmeli. Bunun dışında; hiç kimsenin hiçbir koşul altında o bölgelere dokunmaması gerektiğini, dokunmaya davranıldığında ona müdahale etmesi veya çevreden yardım istemesi mutlaka öğretilmeli cinsel eğitimle. Ailelerin en çok önem vermesi gereken şeyler bunlar."

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Cinsel istismar ve şiddet olaylarının artmasıyla birlikte gündeme gelen 'idam ve kimyasal hadım' ile ilgili olarak da İzzet Zülküf Çelik şunları söyledi:

"Bu hukukun problemi. Hukuku oluşturan insanların bunlar üzerine mutlaka tartışma yapmaları, dünyadaki diğer örnekler ile verilen cezaların sonuçlarına bakmaları son derece önemli. Dünyada bu tür cezalar var ve bu cezaların sonuçları o ülkelerde neye yol açmış, gerçekten önleyici olmuş mu, olmamış mı? Bunlara bakılmadan, 'Mutlaka şu yapılmalı, bu yapılmalı' demek, kendi içimizdeki şiddet duygusuyla hareket etmekten öteye gitmiyor. Bir yerde idam cezası var diye o suçun işlenmeyeceğine dair inanç geliştiriyoruz. Bu çok sağlıklı görünmüyor. İnsanlar farklı cezalara çarptırılacaklarını bilmelerine rağmen su işliyorlar. Bunlara bir psikolojik destek verilmesi gerekiyor. Dünyada bunun örnekleri var. Cinsel ve şiddet suç işleyen insanların psikolojik süreçten geçirilmesi önemli. İnsanoğlu cezaevini sadece suçluları kapatmak ve onları cezalandırmak için kurmuyor, onları rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak için kurmuş. Bu anlamda terapi süreci içerisine girmeleri gerekiyor. Ne kadar yararlı olacak? Ne kadar kişiyi topluma kazandıracak? Onu bilmiyoruz. Sonuç itibarıyla bazı problemleri çözemeyebiliyoruz."

